長榮大學馬國女大生遇害至今滿周年，治安、校安當時成為眾矢之的，台南市政府1年來「痛定思痛」，今天端出數據，指去年至今投入1億700萬元，建置、汰換治安監錄系統機組268組、鏡頭2105支，挹注6000萬元擴大校園周邊安全及點亮偏鄉路燈計畫，截至今年10月，校園周邊設置343盞路燈，點亮偏鄉也完成增設1582盞路燈。

去年台南發生震驚國際的女大生遭擄殺命案，時隔1年，台南市長黃偉哲強調，南市府與各級學校持續保持密切合作，致力建構更完善的校園安全網絡，並積極改善道路照明，共同建構社會安全網，以保障市民安全。

1年來，黃偉哲召集警察局、教育局、民政局、工務局、社會局、衛生局、環保局及研考會等單位，陸續召開5次擴大校園安全會報，徹底檢討校園安全相關事宜。台南市警察局與長榮大學校安中心建立直接聯繫管道，即時互相通報狀況，並隨時注意網路輿情與治安，即時回覆警方處置作為，讓民眾知悉警方處理情形。

另外，各分局亦比照與長榮大學建置模式，與轄區各級學校建立校安聯繫管道，加強辦理校園安全檢測工作及校安座談會議，自去年10月29日至今年9月，總計辦理校安座談48場次。

事發當下，路燈不亮備受抨擊，黃偉哲也宣布啟動「點亮偏鄉」計畫，工務局針對各大專院校、國高中及小學周邊陰暗路段與偏鄉道路，辦理路燈增設計畫以保障市民安全。南市府投入6000萬元辦理擴大校園周邊安全及點亮偏鄉路燈計畫，點亮偏鄉部分也已完成增設1582盞，相關調查計畫仍在進行統計設置中，預計今年12月底前全數完成。

另，工務局刻正辦理「台南市換裝LED路燈建置工程」計畫，總數約10萬盞，將全台南的路燈全部都換裝成LED燈，大大增加夜間亮度。其中，有1萬盞是屬於智能LED路燈，若路燈不亮時會自動在管制系統上顯示，利於即時通知前往更換，這1萬盞智能LED路燈將優先於台南各大專院校周遭及重要道路換裝，維護夜歸學子、民眾安全，預定明年12月底前全部完成。