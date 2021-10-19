台北市長柯文哲日前表示，北市第12期疫苗開出的量能是21萬劑，可是中央卻叫41萬人來預約，這一定出問題。對此，國民黨青年團前團長田方倫痛批，中央跟地方各打50大板，雙方應溝通但都沒溝通；另外，田方倫指出，台北只有花博跟松菸兩個大型接種站，議會早要求提出改善，但北市府卻永遠一句「沒有這麼多疫苗，我規劃幹嘛？」這種態度令人憤怒。

柯文哲18日在防疫記者會上表示，關於打疫苗的問題，他要抱怨，從7月16日起，政委唐鳳的疫苗預約系統上線，針對第1至9期每次北市開的量，中央分配都只有8成，醫院因此只能縮減名額，才會發生中央名額灌下來，北市不夠、而有人跑到新北。柯更指出，還有北市第12期疫苗開出的量能是21萬，可是中央卻叫41萬人預約，這一定出問題。

對此，田方倫今（19日）在臉書發文表示，昨天中午中央就直接發送爆量的41萬封簡訊給這個年齡段的朋友通知登記接種，但台北市卻僅有21萬劑的疫苗量，根本無法負荷。田直言，中央地方溝通不足是事實，但柯文哲不要只想著把鍋丟給中央，中央也不要想把問題全丟給地方，「麻煩請當一個負責任的政府好嗎」？

台北市在最近幾次的大規模接種，田方倫痛批，早就被批評為什麼只有花博跟松菸兩個大型接種站，而且也早在議會就要求市府衛生局，針對不同數量規模的接種狀態，提出規劃方案，北市府卻永遠一句「沒有這麼多疫苗，我規劃幹嘛？」每每聽到這樣的回覆，自己更是生氣，為什麼不願意在事前多做一點，來因應不同的可能呢？多設幾個大型接種站有這麼難嗎？

田方倫稱，之前在選區，就有接到民眾陳情，表示「自己就住在松菸隔壁，為什麼夫妻倆被拆散一個要去花博接種一個留在松菸。」田直言，「為政者必須要多思量、為政者必須體恤民情，走到地方，聽聽大家的心聲吧！」