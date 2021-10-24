中央氣象局表示，今天下午1點11分於宜蘭縣南澳鄉發生一起規模6.5的有感地震，北部震度達4級，由於此時正值疫苗接種期間，不少民眾當下都在等待接種，中央流行疫情指揮中心提醒，地震發生時應先注意周遭環境，如需疏散應先進行疏散，沒有硬性規定要打完疫苗才進行疏散。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至目前，指揮中心於北市加開的5個接種站狀況都算穩定，由於所有疫苗都可存放在2到8度C的環境，因此只要沒有停電，疫苗有效性都不會受影響，各接種站也都有儲備冰塊，以備不時之需。

莊人祥提醒，若地震發生當下護理人員正在執行注射，應先停看聽，注意周遭環境有無危險，有必要需先安排人員疏散，不過接種站大多設置於空曠的平地，安全上不太會有問題。

指揮中心開設的5個接種站中，以中正紀念堂的吞吐量最大，主責的台北榮總家庭醫學科主治醫師陳育群表示，地震發生當下護理人員與民眾有稍微驚嚇一下，但現場沒有停電，因此接種作業短暫休息一下後又繼續，未受到任何影響。

陳育群說，由於北榮擁有多次的大型接種站設置經驗，因此這次中正紀念堂一開始就有規劃良好的逃生動線，尤其注射後的觀察區人很多，不過現場民眾也都相當配合護理人員的引導，未因大地震發生而混亂。

陳育群表示，今天上午中正紀念堂接種站已完成2400多人注射，目前確定暈針的有兩人，均已送至台大醫院安置，其餘狀況一切良好，大致順暢。