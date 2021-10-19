北市府在花博爭豔館設置大型接種站，因動線不佳、淋雨引發民怨，如今又再規定AZ第2劑疫苗只能在花博接種，讓很多文山、內湖區居民乾脆到鄰近的新店或汐止接種，令藍綠議員不滿要求副市長蔡炳坤22日對疫苗注射與規畫專案報告。

議會警衛委員會今審查議案，國民黨議員游淑慧指出，花博爆出施打亂象，問題出在北市衛生局決策，好大喜功搞一個全國最大施打點，把所有人集中過去才發生狀況，醫療院所卻沒有疫苗可打，這是市府分配問題。

民進黨議員簡舒培表示，安排施打點是府級決定，市長柯文哲曾說「疫苗來多少就打多少，只要敢來就敢打」，結果現在全集中在花博，還抱怨中央給的疫苗量太多，北市有8000家醫療院所，醫療量能不會太差，但疫苗施打亂象一再發生，除了花博，北市還有和平籃球場、小巨蛋、松菸可設接種站，但為什麼都沒有。

她還提到，幫很多文山區居民預約到新北市新店打疫苗，質疑柯文哲把疫苗施打政策拿來當工具，讓北市民排隊、委曲、預約不到後抱怨中央，市府不會積極解決事情，永遠躲在衛生局長黃世傑後面，要求市府專案報告，避免市民再被市府凌遲。

民進黨議員許淑華痛批，昨天中央給北市41萬劑疫苗，柯文哲說北市量能只能處理21萬劑不滿被中央整，但市府可以分批施打，「給多一點嫌太多，給剛好又暗槓」，不知道市府在搞什麼；同黨議員阮昭雄認為，決策始作俑者就是柯文哲。

民進黨議員王世堅說，北市基層有1400家診所，過去施打流感疫苗也有參加，分散在12個行政區，讓民眾在住家附近方便接種，直接就可以分流，不會造成像花博的另類群聚。

此外，議員陳政忠提案，疫情當下不應該臨時換將，要求市府暫緩聯醫各區院長遴選，調整至柯文哲任期結束，新市長上任後再遴選。委員會最後決議22日由蔡炳坤到議會對疫苗注射與規畫專案報告。

對此，黃世傑回應，網球場、小巨蛋也曾評估做為接種站，目前還是以花博為主，柯文哲拜託蔡炳坤主責，統整疫苗施打由各局處密切配合；院長遴選是否暫緩會帶回討論、研議，一併在22日專案報告時回覆。