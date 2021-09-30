台灣藝術家雙人組宋祥婷（左）及饒禹辰《織質址製》駐村成果展即日起開展。（劉秀芬攝）

蕭壠文化園區宋祥婷及饒禹辰《織質址製》駐村成果開展

台南市蕭壠文化園區「蕭壠14倉藝術節」將於10月9日至11日國慶連假展開，推出藝文展覽、戲劇演出、糖倉市集、14倉電影院，邀請親子遊客來同歡；台灣藝術家雙人組宋祥婷及饒禹辰《織質址製》駐村成果展即日起也搶先開展，有趣的藝術裝置相當值得一訪。

台南市文化局表示，今年14倉藝術節最大看點，莫過於當代馬戲特技表演團隊「圓劇團」，帶來融合在地文化與現代肢體語言的台味馬戲《交陪曲》，結合馬戲特技、當代肢體舞蹈動作，以及民間陣頭技藝、雜耍、民謠念歌等台灣傳統文化元素，10月11日下午4時將於戶外劇場演出。

今年園區照例也為廣大親子觀眾帶來精采兒童戲劇，邀請知名兒童劇團「豆子劇團」演出《賣香屁》與「說故事劇團」演出《等我有空，好嗎？》，分別於10月9、10日的下午3時30分於戶外劇場準時開演。

活動期間還有全新的國際駐村藝術家特展，即日起於蕭壠A4-1館搶先推出。台灣藝術家雙人組宋祥婷及饒禹辰於駐村期間探尋大台南地區的各種製造業工廠，對其進行觀察及研究，決定以物質呈現產業縮影。

他們將昔日台南製鹽業所產生的副產品－石膏，與鹽工眷屬的竹器編織副業結合，將鹽、石膏、織品及其他台南製造業的剩料，如安南庫存的機織織帶、麻豆的大理石裁切剩料等，透過編織、重組等手法組合不同材質，以藝術家獨特的美感塑造為有趣的藝術品，拓展觀眾對日常生活物件的不同想像及可能性。

此外，蕭壠兒童美術館於A14館《朋友‧友達》台日剪紙紙雕交流展，展出世界各國藝術家精采作品；A9館則有日本藝術家鈴木悠哉的《幻影阿哥拉》裝置藝術常設展；台糖冰店斜對面的糖倉市集，3天活動期間同步販售多樣美食、飲品與文創商品；14倉電影院則於每日下午2時都播放有適合闔家觀賞的電影。