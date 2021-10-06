國慶連假9日即將登場，新北市交通局預估受到天氣穩定、二級警戒「新北假日人潮儀表板」管控標準鬆綁，加上中央振興五倍券於國慶連假正式上線等因素，賣場和各風景區將出現人車潮，提醒市民朋友如何避開塞車，也再呼籲要做好防疫，開心出遊、平安健康返家。

交通局長鍾鳴時表示，今年中秋連假期間因天氣晴朗，加上是防疫警戒降為二級後的第一個連續假期，新北市北海岸和淡水、三峽、鶯歌等老街景點和台9線湧現出遊車潮。

而國慶連假前一日則又加上中央振興五倍券正式上線的推波助瀾，賣場及景區勢必出現大量車潮，呼籲民眾若要外出務必注意路況並落實防疫措施。

交通安全科科長林昭賢指出，國慶連假交通管制措施將比照中秋連假，包括公路總局不實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，高公局也將視高速公路主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制。

另外，國道全線雙向於9日至11日0-5時暫停收費；國道5號9日及10日的6-12時南向(南港系統)入口實施高乘載管制、9日、10日0-12時則實施石碇及坪林交流道南向入口匝道封閉，請民眾改駛106乙及台9線；建議出門前利用1968 App查詢最新國道資訊，避開尖峰時段。

交通局彙整「雙十連假交通資訊懶人包」，新增一覽圖，囊括國道高乘載、匝道管制和市境內易壅塞路段及景區人潮管制措施等資訊。