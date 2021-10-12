高雄市1對林姓夫妻趁雙十連假最後1天，帶2名女兒搭輕軌出遊，未料，列車門關上後，竟發現5歲長女還逗留在月台上，女童乾巴巴地淚送父母搭的列車駛離，高雄捷運警察巡邏警網經過，發現女童在月台哭喊，立即請車站保全通知列車司機員，並火速將女童送往下一站，讓一家4口歡喜團聚！

高雄捷運警察隊指出，家住鼓山區的林姓夫妻，11日下午4時20分許抓緊國慶連假最後1天，帶著2名女兒全家出遊搭輕軌準備至西子灣遊玩，林男一家4口在「哈瑪星站」搭輕軌，因當時有不少觀光客人潮，未注意5歲長女未上車，直到列車門關上駛出月台之際，林男夫妻才發現長女未上車，仍逗留在月台上，只能眼睜睜看著列車駛離。

5歲女童見列車駛離，父母不在身旁，放聲大哭喊「媽媽」，當時正執行巡邏勤務的捷警小隊長郭世雄、警員董文崑，巡經「哈瑪星站」巡簽時，見女童在月台哭喊，連忙趨前了解，得知女童的父母搭上列車，留下女童1人，於是央請車站保全以無線電聯繫列車司機員，告知有小孩未上車，請司機員轉達家屬於下一站「駁二蓬萊站」下車。

警方隨後以警車將女童載往蓬萊站，女童見到父母喜極而泣，林姓夫妻感謝警方及時伸出援手，一家4口又再度搭上輕軌，繼續既定的旅遊行程。