藍皮解憂列車將於23日重新啟航，提供每日一班次往返雙東，提供旅客復古又新潮的鐵道旅遊新體驗。（林和生攝）

藍皮解憂列車重新啟航，保留車廂特色，提供旅客復古又新潮的鐵道旅遊新體驗。（林和生攝）

余光中的《車過枋寮》寫到「雨落在屏東的西瓜田裡，甜甜的西瓜甜甜的雨」，臺鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」經過1年半修復，保留吊頂電風扇、綠色皮椅、可開式鐵窗等特色，車廂外觀也重新漆上復古的「浪漫藍」，於10月23日重新啟航。

未來提供每日一班次往返屏東枋寮站至臺東站，並由雄獅旅遊獨家經營，販售紀念套票及包裝團體行程，未來將串連屏東、臺東旅遊資源，配合行政院振興五倍券及交通部國旅券吸引旅客帶動地方經濟，提供旅客復古又新潮的鐵道旅遊新體驗。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，藍皮解憂號觀光列車不是賣一張車票，而是生活與文化的探索，以及一連串的故事體驗，讓不同年齡層的旅客，都可以在藍皮列車上獲得屬於自己的美好回憶。

黃信川說，臺灣擁有世界唯一的環島鐵道，全長1065公里、行經241個大小車站，串連起各鄉鎮的交通運輸及文化發展，是相當有特色的觀光賣點，為此雄獅旅遊經營鐵道觀光不遺餘力，除了藍皮解憂號觀光列車及鳴日號之外，後續臺鐵還將推出海風號、山嵐號以及鑽石等級寢臺列車，期盼能與世界各大知名列車接軌，與各界攜手打造出臺灣的觀光列車國家隊。

臺鐵局則指出，臺鐵局以不同定位的觀光車輛來推動鐵道觀光旅遊，鳴日號美學觀光列車2021年初跨年開始營運，廣受好評及歡迎，現在推出藍皮解憂號觀光列車，定位在懷舊、解憂及漫行平價輕行；2022年中將陸續推出山嵐號及海風號觀光列車，定位在下午茶服務平價奢華輕旅行。

臺鐵局說明，南迴鐵路沿線無論自然風景、鐵路歷史、車站建築及在地的文化都極具觀光價值，而藍皮解憂號觀光列車本身就是珍貴的古董級列車，車廂從裡到外懷舊的風格及元素，可以勾起大家的成長故事及共同的回憶，因此非常適合三代同堂扶老攜幼一起來搭乘。

行駛在南迴線藍皮解憂號觀光列車，除可以聽到長輩沿途說年輕時的滿滿故事外，乘客可以手動開窗近距離看海、吹海風，隨著緩慢車速，欣賞臺灣海峽及太平洋無敵蔚藍海景，還有中央山脈的綠意盎然，這樣的悠閒旅行體驗，非常推薦大家安排旅行時都來搭藍皮解憂號觀光列車。