雄獅旅遊打造觀光列車國家隊，今日舉辦「藍皮解憂號觀光列車啟動記者會」，一同見證藍皮解憂號觀光列車重新復駛。藍皮解憂號觀光列車於10月23日重新啟航，每日一班次往返屏東枋寮站至臺東站，行程中會由專業導覽人員介紹藍皮小故事及南迴鐵道沿途風光，去程暫停太麻里站，回程暫停金崙站、枋山站，帶領旅客造訪鮮為人知的鐵道旅遊秘境。

若想要來一趟豐富的藍皮解憂之旅，雄獅旅遊也推出多元旅遊商品，1日遊包含藍皮解憂號觀光列車單程套票、金崙部落走讀、溫泉體驗，最低價每人1599元起；2日遊搭配太麻里曙光渡假飯店或知本金聯世紀酒店住宿，最低價每人4199元起；北、中、南出發旅客也可搭配臺鐵、高鐵、巴士、船票等交通套票，提供2至6日等不同的旅遊商品組合，指定團體行程出發前30天以前訂購，還可享「滿千折百」早鳥優惠。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，藍皮解憂號觀光列車不是賣一張車票，而是生活與文化的探索，以及一連串的故事體驗，讓不同年齡層的旅客，都可以在藍皮列車上獲得屬於自己的美好回憶；未來則會落實雄獅旅遊「樞紐（Hub）」概念，計畫於枋寮打造「藍皮意象館」，提供旅客登車前的休憩等待空間，同時也是旅遊資訊服務站、展演場所、伴手禮商店等，進一步整合串連屏東跟臺東的文化與觀光資源。

黃信川說，臺灣擁有世界唯一的環島鐵道，全長1065公里、行經241個大小車站，串連起各鄉鎮的交通運輸及文化發展，是相當有特色的觀光賣點，為此雄獅旅遊經營鐵道觀光不遺餘力，除了藍皮解憂號觀光列車及鳴日號之外，後續臺鐵還將推出海風號、山嵐號以及鑽石等級寢臺列車，期盼能與世界各大知名列車接軌，與各界攜手打造出臺灣的觀光列車國家隊。

臺鐵局近年以不同定位的觀光車輛來推動鐵道觀光旅遊，鳴日號美學觀光列車2021年初跨年開始營運，廣受好評及歡迎，現在推出藍皮解憂號觀光列車，定位在懷舊、解憂及漫行平價輕行；2022年中將陸續推出山嵐號及海風號觀光列車，定位在下午茶服務平價奢華輕旅行。

配合行政院振興五倍券及交通部國旅券政策，旅客凡訂購30天內出發之指定藍皮解憂號觀光列車團體行程，使用振興五倍券及國旅券折抵全額或部分團費，可享每人最高5000元現抵500元折扣，數位及實體振興五倍券皆適用。