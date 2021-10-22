交通部觀光局2014年起舉辦「台灣部落觀光嘉年華」，至今邁入第8屆，宣傳部落特色及觀光，讓民眾認識原民文化。今年活動從10月29日至31日，連續3天在華山文創園區紅磚A棟舉行，看準疫情趨緩、國旅復甦可期，邀請旅客一起到部落旅遊。

觀光局指出，今年活動整合跨部會資源，包括原住民族委員會、文化部、勞動部勞動力發展署、內政部營建署、行政院農委會及觀光局轄下各國家風景區管理處，展現台灣原住民16族的多樣風貌及文化藝術風采，把原民文化的生活、內涵呈現在大家面前。

活動規劃多項主題區，展現7大風景管理處推動部落觀光計畫的成果，另有部落主題式觀光遊程及商品，提供民眾了解部落旅遊路線、特色商品，現場也安排適合親子共創的手作體驗。

今年因新冠肺炎疫情肆虐，全球觀光產業都受到衝擊，國內疫情趨緩後，觀光局首度辦理大型活動呈現部落特色，促進國內外旅客走進原鄉，體驗部落文化、飲食、生活與自然景緻，也歡迎民眾使用振興五倍券及各式加碼券消費，以實際行動支持部落產業。