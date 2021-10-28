許姓音樂老師治療脊椎、雙下肢骨折後卻影響行走功能，後來到嘉義基督教醫院求醫，經切骨矯正，進行踝關節歪斜及韌帶轉位手術，術後1年恢復良好，已能正常行走，重返舞台演奏，28日特地回醫院現場彈奏音樂表達感謝。

許老師演奏鋼琴腳踝可正常踩踏板，嘉基骨科醫師羅勝彬欣慰恭賀康復。（嘉基醫院提供）

34歲音樂老師許小姐，7年前因意外墜樓導致脊椎骨折、雙下肢開放性骨折，治療後卻影響行走功能，輾轉到嘉義基督教醫院就診，經過切骨矯正，病患的踝關節歪斜及韌帶轉位手術幫助關節力量平衡，已能如常行走，腳踝也可正常踩踏板。

許老師與媽媽感謝嘉基醫院骨科羅勝彬醫師（右二）與骨科團隊。（嘉基醫院提供）

嘉基骨科醫師羅勝彬表示，許老師因脊椎骨折並神經受損，導致外翻及背屈力量受損，X光及斷層掃描顯示雙腳創傷性關節炎併關節歪斜，考量她的職業，決定採取切骨矯正來矯正她的踝關節歪斜，並以韌帶轉位手術，達到關節力量平衡，進而恢復行走功能。

許老師說，自己原本常運動，受傷後右腳粉碎性骨折、左腳開放性骨折，就醫期間躺坐都非常痛，在其他家醫院治療數次後雙腳依然彎曲，走路時足踝會扭一下、扭一下，行走不便，姿勢不美觀，轉到嘉基醫院動手術後，目前雙腳可以打直，行走良好。

羅勝彬說，踝關節炎的治療分很多種，目前關節融合術為標準作法，但若病患年輕且踝關節經評估後並未完全磨損，可經由切骨矯正及韌帶轉位讓病患關節重新恢復正常功能，關節融合並非唯一選項。

嘉基院長姚維仁表示，創傷性踝關節炎治療方式很多，但雲嘉南地區有切骨矯正術的醫院不多，民眾若有需要可經過足踝科醫師評估後尋求最適當的治療法。