一名85歲的郭姓老翁（化名），平常熱愛打高爾夫球，三天兩頭就會找朋友一起去，但最近發現只要一用力揮桿，膝蓋就會疼痛不適，讓愛打球的他不得不降低打球頻率，乖乖待在家休息。最近情況非但沒有改善，反而越發疼痛，甚至行走都出現困難，只好到醫院骨科檢查，發現是左膝蓋內側軟骨長期嚴重磨損導致疼痛，再拖延下去可能要坐輪椅。經醫師採用「機器手臂膝關節置換術」治療後，現在又可以上球場與好友同樂！

●退化性關節炎並非老人專利 年輕人亦須警惕

骨科診所院長吳濬哲醫師表示，根據衛生福利部統計，全台灣大約有350萬人深受退化性關節炎之苦，其中最常見的就是膝關節的退化問題，65歲以上長者罹患比例更高達74%。另外臨床發現退化性關節炎有年輕化趨勢，主要是因為過度使用膝蓋導致受傷、肥胖、缺乏運動或基因遺傳等因素，讓關節軟骨磨損的時間提早到二、三十歲，導致人未老關節先衰的問題。

吳濬哲醫師說明，由於退化性關節炎初期症狀不明顯，患者初期只會覺得關節處卡卡，通常都是在關節難以伸曲或有下床困難時，才會前往醫院求診，當骨科醫師檢查後，發現膝關節多半已經是嚴重磨損及退化。

●多模式治療 助患者不受退化性關節炎所苦

吳濬哲醫師指出，針對退化性關節炎的治療，初期會先建議患者使用止痛藥、注射PRP或打玻尿酸改善症狀，但若狀況沒有改善，可能就會評估採用膝關節置換手術進行治療。

吳濬哲醫師進一步說明，關節置換手術治療目前有分「全人工膝關節置換」與「機器手臂膝關節置換」二種，由於退化性關節炎多半以老年人為主，使用傳統的全人工膝關節置換術容易因傷口較大且復原期較長，影響患者生活品質。

目前針對軟骨嚴重磨損患者，會建議使用機器手臂膝關節置換術，藉由術前電腦斷層掃描、術中再由導航系統、機器手臂及3D即時動態影像輔助，只需移除部分磨損關節，因此除了傷口小，也能減少不必要的組織傷害，保留韌帶與神經部位，藉此縮短復原時間，術後當天患者就能行動自如。

●運動應量力而為 關節疼痛盡早就醫診治

吳濬哲醫師提醒民眾，平時運動除了量力而為、採用循序漸進的方式外，還應搭配適度的休息來保護膝蓋，一旦出現關節疼痛或無法行走的症狀時，應盡快尋求專業醫師諮詢及診斷，以利及早治療，才能遠離相關疾病之苦。