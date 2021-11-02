屏東超商女店員挖眼事件後，司法院、法務部達成修法共識，精障者犯罪，可在偵審中緊急監護最長5年，由檢察官執行「暫行安置」；對此，司改會等公民團體發表聲明，反對現行「沒有預算」、「社會排除」、「只有醫院」的修法方向，並期待立法機關能審慎重視上述問題，以避免將來政府投入大量資源，卻無法真正地縫補社會安全網，不僅未能保障社會安全，更造成嚴重汙名與社會對立。

司改會等團體表示，司法院及法務部未全面處理引發違憲爭議的條文，取得共識的條文又過度偏向機構處遇，不僅未明定監護處分經費預算，也拒絕判決確定前採心理社會障礙者適用多元處遇制度。在教育訓練、心理支持未編列預算之下，無異將所有爭議通通「甩鍋」給精神醫療端承擔。

司改會等指出，精神衛生社區照護資源的投入仍然乏人問津，未能進行事前的整全性協作。這樣的社會安全網修法方向，恐怕是「越補越大洞」。這樣的修法方向，無疑只是將不受歡迎的「危險份子」從眾人眼前移除，視而不見，假裝一切安好、社會平安。既未真正解決問題，連面對問題都談不上。