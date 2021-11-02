新北市新店警分局石嘈派出所前所長陳德威，2018年8月6日晚間在派出所值班時突然中風，急送北市萬芳醫院急救，醫師診斷為顱內出血致腦中風併右側肢體偏離及失語症等症狀，同年底辦理退休。警政署署長陳家欽今（2日）下午在新北市警察局長黃宗仁等人的陪同下，專程至陳員住處慰問，並承諾對陳員退休後的治療復健及居家照護，讓家屬無後顧之憂。

警政署長陳家欽今慰問中風退休的前所長陳德威。（新北市警察局提供）

陳家欽對於陳員在職期間，對警界的付出與奉獻表達肯定，同時也希望家屬永不放棄，能持續照護，他也指示新北市警局全力協助家屬後續的照護事宜。

新北市警局表示，當年陳德威中風後無法上班，市警局除在第一時間派員慰問，同時也提供相關的照護與補助，但由於陳員健康狀況並未好轉，必須持續照護，審酌相關情況後，經銓敘部審定同年12月18日為陳員退休日，後續除了每月退休金外，警局每月也由公益信託警察醫療及照護基金「安置就養」補助陳員，協助陳員與家屬生計。

黃宗仁說，每位新北員警都是警察局的「心頭肉」，警察局照顧員警的心絕對不變，但警察工作日夜顛倒、充滿危險與變數，而基層員警對治安的付出，民眾有目共睹，他也期勉同仁更要時時刻刻注意自身健康，勤餘多運動、少應酬飲酒，關心自己也關心家人，保持自身最佳狀況，才有能力保護民眾。