技嘉(2376)股價在10月重新站回「百元」大關，技嘉董事長葉培成日前於法說會上為股價叫屈後，股價止跌反彈。公司明年四大產品線出貨量均能維持成長，且力拚毛利率及營益率維持今年水準，公司亦以實際行動進行庫藏股宣告並買足3000張。展望第四季，INTEL將釋出較大量的中低階CPU，加上PMIC、MOS料源改善，有利於MB貨回復成長；而VGA受累於GPU供給仍短缺，挖礦需求回籠，仍在缺貨中，且此狀況將延續至明年首季，今年第四季VGA出貨持續成長無虞，且價格仍會上漲。

技嘉今天宣布，推出最新專為第12代Intel Core處理器所設計的Z690 AORUS系列電競主機板。透過最高20+1+2相數位電源VRM設計及新一代Fins-Array III散熱設計，單相可處理105安培的電源配置，滿足高效能的新一代多核心K系列Intel Core處理器在超頻時所需要的電源管理及溫度控制機制，以發揮新處理器的卓越超頻能力。

同時技嘉Z690 AORUS系列主機板全線採用PCIe 5.0電路板、插槽及用料設計，有效強化效能及穩定性。而記憶體SMD插槽及金屬裝甲輔以抗干擾遮罩設計及獨家DDR5超頻BIOS設定選項，提供記憶體更穩的訊號，讓玩家在輕鬆設定下快速提升XMP及超頻效能與穩定性。此外，精選的技嘉Z690 AORUS系列主機板搭載豐富的I/O介面、彈性式一體式I/O檔板及最新THERMAL GUARD III散熱技術及最新開發的Smart Fan 6等創新技術，以滿足電腦玩家在系統效能、電源穩定、散熱及音效等各方面的需求，提升消費者產品體驗。