住宅地震保險基金與國泰世紀產物響應近期國內血荒，於110年10月11日國慶連假期間在台中市新光三越捐血車舉辦捐血勸募活動，活動當天民眾熱情響應，紛紛挽袖獻愛心，全日累計捐血袋數達142袋。

今年5月中旬國內疫情警戒一度升至三級，民眾減少出門，捐血車也未開放，影響全台血液庫存量，各地血庫同喊告急，地震基金及國泰產險齊力號召民眾來捐熱血、挺醫療，期盼血液庫存能緩步回升。

住宅地震保險基金表示，近期國內疫情趨緩，雙十連假期間民眾出遊或返鄉意願提升，民眾對捐血的熱度也相對增加，國泰產險同仁全力相挺擔任現場服務志工，並與地震基金同設公益宣導攤位，不僅贈送捐血人精美紀念品，一般民眾加入官方粉絲頁或LINE帳號另贈送精美小禮品，民眾並積極諮詢有關住宅地震險及各項產物保險業務。

面對疫情與之共存時期，地震保險基金與國泰產險共同呼籲，希望有更多人投入定期捐血，能夠「捐血一袋、救人一命」，讓血庫有充足的安全存量，以備不時之需。