迎接雙十國慶連假，台南市南瀛天文館9日至11日推出「星空祕境之天外飛仙」系列活動，除了星象劇場第1場免費觀影外，還有秋季皇族星座角色扮演、外星主題DIY、夜間免費天文講座與星空導覽，以及小朋友最愛的DIY、闖關遊戲。

南瀛天文館表示，國慶連假期間特別推出「仙女星系」天文講座，10月9日周六晚上6點登場，透過天文專業講師的分享，探索距離地球250萬光年的仙女星系天外飛仙的傳奇故事，活動免費參加，歡迎家長帶小朋友一起來認識仙女星系的奧祕。

此外，國慶連假期間星象劇場第1場免費欣賞、中午加開2D星象劇場「極地企鵝上太空-還有熊」，除了外星主題DIY、闖關遊戲、天文團康外，周六限定的磁浮飛行器課程僅此一檔，錯過就要等明年。

國慶連假適逢台南山上花園水道博物館2周年館慶，南瀛天文館與水道館合作，推出水道館慶限定博物館特色闖關遊戲，而且持水道博物館闖關卡到南瀛天文館，即享有天文展示館免費參觀優惠。