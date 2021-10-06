2021西螺大橋觀光文化節國慶日連假登場，10日、11日西螺大橋將封橋舉辦活動，主活動場域在西螺大橋上及腹地廣大的西側草坪，共有20項精彩活動讓民眾體驗西螺獨有的慢活步調與虹橋景緻。

今年西螺大橋觀光文化節有五大主軸，藝術文化、運動樂園、親子樂活、音樂盛事、產業觀光，西螺大橋上有陶藝、木工、編織等文創市集滿足民眾的逛街癮，還有色彩繽紛的地景供遊客拍網美照。

西側草坪設置臨時的「FUN電樂園」，有幸福摩天輪、流金咖啡杯、旋轉體能王、瘋狂蛙蛙叫等4種遊樂設施，憑消費100元獲1張遊樂券。

民眾喜愛的野餐布置比賽將於10日下午1點到5點舉行，80組名額已報名完畢；10日晚上7點半邀請Ｏ劇團演出「愛麗絲東方夢遊」。

喜歡健行的民眾可以在11日早上6點到9點到西螺大橋漫步，前1000人供應毛巾和礦泉水，下午3點起有2歲到7歲幼兒的滑步車比賽，晚間則有「星光之夜」，除歌手演出之外，還有300秒煙火秀。

西螺鎮公所指出，配合觀光文化節，西螺大橋、大橋路（建興路至中興路口）自9日上午9點至12日下午5點封路，請用路人提早改道。