受到輕度颱風圓規影響 連江縣12日停班停課至晚間6時 02:532021/10/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到輕度颱風圓規影響，連江縣政府11日晚間緊急宣布，連江縣12日停止上班上課至晚間6時。（摘自氣象局官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到輕度颱風圓規影響，連江縣政府11日晚間緊急宣布，連江縣12日停止上班上課至晚間6時。連江縣災害應變中心表示，12日陸上強風、海上風浪大，12日中午以前均為10級陣風，呼籲民眾外出要注意安全。 圓規颱風氣流引濁水溪颳強勁風飛沙 麥寮鄉已紫爆 三義木雕慢活嘉年華 活動遇圓規颱風仍順利結束 #12日 #連江縣 #輕度颱風 #圓規 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圓規颱風攪局 環流使焰火煙霧無法擴散 11:512021/10/11 寶島 圓規颱風受災戶 領角鴞落難福壽山蘋果園 10:552021/10/11 生活 用鏡頭看台灣》輕颱圓規強風驟雨 為國慶連假收尾 20:582021/10/11 生活 圓規颱風來襲 新北重新堤外道、忠孝碼頭晚間9點封閉 18:102021/10/11 生活 圓規颱風暴風半徑變大 這時風雨最劇 解除海警時間曝 21:502021/10/11 生活 宜蘭超大豪雨沒停班停課 縣民湧林姿妙臉書求颱風假 23:502021/10/11 生活 圓規外圍環流發威 北部東半部雨勢越晚越劇烈 09:112021/10/11 生活 氣象局昨啟動追風計畫 圓規為今年首個取得完整資料颱風 11:202021/10/11 生活 圓規逼近「不亞於陸警颱」 入夜風雨更強 宜蘭防超大豪雨 19:102021/10/11 生活 無視禁令颱風天硬闖泰崗野溪溫泉 6遊客受困沙洲 13:012021/10/11 社會 圓規外圍環流強 今明嚴防大豪雨 04:102021/10/11 生活新聞 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 宜蘭超大豪雨沒停班停課 縣民湧林姿妙臉書求颱風假 圓規圓規甩尾挾雨彈！12縣市嚴防雨勢 宜蘭、台中超大豪雨 - 生活 五倍券紙本暗藏好康？他曝剩下都去這花：不知道虧大了 - 生活 圓規颱風暴風半徑變大 這時風雨最劇 解除海警時間曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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