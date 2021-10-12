受到輕度颱風圓規影響，連江縣政府11日晚間緊急宣布，連江縣12日停止上班上課至晚間6時。連江縣災害應變中心表示，12日陸上強風、海上風浪大，12日中午以前均為10級陣風，呼籲民眾外出要注意安全。

圓規颱風氣流引濁水溪颳強勁風飛沙 麥寮鄉已紫爆
三義木雕慢活嘉年華 活動遇圓規颱風仍順利結束
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