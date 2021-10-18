受圓規颱風影響，造成農業災情，農委會農糧署、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料（至18日17時止），農業產物及民間設施估計損失計5668萬元，其中以花蓮縣受創最重。

農糧署統計，在縣市方面，以花蓮縣損失3093萬元（占55％）、台東縣損失1650萬元（占29％）、宜蘭縣損失442萬元（占8％）、苗栗縣損失221萬元（占4％）及屏東縣損失117萬元較為嚴重。

農糧署統計，農作物被害面積1377公頃，損害程度27％，換算無收穫面積376公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積760公頃，損害程度32％，換算無收穫面積241公頃，損失金額2389萬元，其次為香蕉、茶、番荔枝及木瓜等。

農糧署統計，漁產損失估計損失金額488萬元，受損漁產為吳郭魚。

在民間設施損失上，農糧署統計，估計損失金額35萬元。農田流失及埋沒，估計損失金額34萬元，主因花蓮縣農田埋沒及流失0.42公頃。農業設施，估計損失金額1萬元，主因澎湖縣塑膠布溫網室1萬元。