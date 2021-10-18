第12輪公費疫苗預約今（18）日上午10時開放，不過系統滿載，常常顯示要自動排隊無法進入登入頁面。宅神朱學恒對此觀察發現「以前是直接當機，現在是叫你排隊之後當機」，不禁懷疑「是時間停止器按下去了嗎」。

網友也在留言哀號：「才半小時就到處額滿！扯爆了～」、「終於進去了，選擇猶豫了，就卡了，跳出來，又重新排隊了！」、「幫女兒排隊結果是內湖區沒多久就都額滿想跨區又被鎖住不能跨區真讓人無法忍受」、「整個政府機器都在停擺」、「你可以選擇現在當，還是等一下再當，我們很民主的」、「3分鐘等到12分鐘，越等越久」、「自動排隊 時間還會回溯」、「有進步了 浪費我更多時間」。

更有網友追究系統原因指「外包的通常很會出包啊」、「負責的IT人員 應該直接革職，太差了，沒改進」，直接打臉被民進黨政府捧為「好一個天才IT大臣！」的行政院政務委員唐鳳。

指揮中心統計，開放第12輪疫苗，可預約人數BNT第一劑部分30歲以上有135.8萬，AZ第二劑38歲以上者有96萬，Moderna第二劑55歲以上則是66.2萬。

第一階段的BNT第一劑自今日上午10時起至日中午12時預約，只要是30歲以上在13日中午以前完成意願登記的民眾都可以預約。於7月30日以前接種AZ第一劑的38歲以上族群，在19日上午10時至20日中午可以預約。至於55歲以上在7月16日前接種莫德納第一劑的人，則是等到19日下午14時起才能預約。