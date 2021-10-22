國內再度出現新的新冠肺炎本土確診病例，確診者雖是基隆人，但因為有在宜蘭的足跡，縣府今（22）日也臨時舉行記者會，告知大眾確診者的足跡，並提醒如果近日有去過這些地方並出現不舒服症狀，應盡快篩檢就醫。

這名新增本土病例是一名住在基隆市50多歲的女性，在10月19日（二）中午12時至下午1時，與親友一同前往位於五結鄉中興路一段上的「基隆甕仔雞-羅東分店」用餐，當天下午1時30分至3時30分再轉往三星鄉下湖路的感恩宮進香。

縣府衛生局表示，這名確診新增本土病例案16462是在最近出現全身倦怠的症狀，因需要陪病所以到醫院做PCR篩檢，結果呈現陽性反應，CT值33.2，傳染力相當低，身邊的親友也都呈現陰性反應。

此外，宜蘭縣疫苗第一劑的涵蓋率已達66.2％，第二劑的涵蓋率也已經達到26.7％，縣府衛生局也提醒，第12期第1階段的疫苗在今（22）日開始施打，請已預約民眾依預約時間前往預約地點施打。

至於第12期第2階段也同時施打BNT第1劑及莫德納、AZ第2劑疫苗，收到簡訊通知符合資格的民眾，可在25日上網預約，提醒民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

另外，天氣漸涼也是流感的好發期，10月1日起開始接種流感疫苗，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾於接種新冠疫苗之餘，也要抽空施打流感疫苗，免受流感病毒的侵襲。