俄羅斯今天通報新增確診和死亡病例都創紀錄，為應對疫情嚴重加劇，莫斯科暫停提供非必要服務11天。

俄羅斯現為歐洲疫情最嚴重國家，儘管已研發出好幾款國產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但接種率偏低。

俄國近幾週的新增確診和死亡病例一再創下疫情爆發以來新高，政府今天通報的官方數據顯示，再添4萬96人染疫和1159人病歿。

俄國當局避免實施許多國家所採取的嚴格封鎖措施，不過從今天開始到11月7日，莫斯科將停止提供非必要服務。

零售店、餐廳和運動娛樂場所都關閉，學校和幼兒園也都停課，只有販售食品、藥物和其他生活必需品的商店可繼續營業。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）政府將希望寄託在國產疫苗上，比如衛星-V（Sputnik V），但俄國民眾就是不願接種疫苗。

根據統計各地方與媒體疫情數字的Gogov網站，截止今天為止，全俄只有32%人口完整接種疫苗。