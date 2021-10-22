第12期疫苗第一階段今天開始施打，奇美醫學中心本周六、日於善化慈濟會館施打BNT疫苗，開放現場掛號，對象為30歲以上、注射第一劑新冠疫苗者，符合資格的台南市民可攜健保卡現場掛號，每日2500劑。台南市衛生局長許以霖說，台南尚有2成多市民未打疫苗，呼籲盡早接種。

台南市第12期疫苗第一階段包括BNT第一劑、AZ第二劑及莫德納第二劑，預計6天內施打14萬5425人。台南市因應這波大量接種人潮，特別加開接種站，符合第12期第一階段接種資格（30歲以上且於10月13日中午12時前完成意願登記），有意接種BNT疫苗但尚未於公費疫苗預約平台預約者，23、24日善化慈濟會館提供第一劑BNT接種，每日提供2500劑，現場施打完畢就截止。

許以霖提到，台南目前尚有2成多市民未施打疫苗，他提醒，中央已多次公告，若全民COVID-19疫苗第一劑施打覆蓋率達70％，第二劑達3％％時，全國防疫措施可能會降級，為避免日後邊境開放可能染疫，成為防疫破口，呼籲市民朋友盡早接種疫苗。