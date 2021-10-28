隨著各品牌疫苗接連到位，許多人也陸續接種到疫苗，不過每個人呈現副作用程度大不相同，藝人LULU（黃路梓茵）就分享接種第二劑莫德納疫苗後的狀況，竟岀乎她預料之外，出現強烈副作用。

LULU（黃路梓茵）透露近日施打莫德納第二劑，接種前自稱是「疫苗戰士」的她，認為副作用會在承受範圍之內，沒想到剛嘲笑完經紀人是疫苗小廢物後，就岀現發高燒的副作用，不過吃完退燒藥後，還是化好妝認命出門上班，出乎意料的反應讓她驚訝不已，也好奇訊問網友：「有沒有打完第二劑莫德納的朋友來分享一下你們的旅程」。

對此，網友紛紛回應：「打完第二劑，打完3小時開始發作，全身骨頭都酸痛，不過沒發燒」、「除了手臂酸痛，有點累之外，沒其他症狀~甚至沒燒起來37.5以下」、「第二劑讓我不舒服了兩天後，吃了普拿疼才好」、「我打完第一劑也真的以為自己是疫苗戰士，殊不知第二劑才是真正的開始，酸痛發燒通通來」。

八點檔女星星卉8月接種AZ第一劑疫苗，結果岀現發高燒、全身痠痛的副作用，原本聽友人說AZ第二劑副作用較輕微，沒想到自己打完竟因身體不適掛急診，讓她曬出診斷證明書後，語重心長提醒大家：「別人沒事不代表你沒事」，但不忘強調：「依舊希望大家趕快去打疫苗，保護自己，也保護所愛的家人同事們」。

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