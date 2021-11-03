新竹縣峨眉衛生所上月施打流感疫苗，有家長帶著孩子前往接種，未料隔天卻被衛生所通知，護理師誤打成屆期的流感疫苗，告知兩周後再來補打，目前已知有4名孩童接種去年的流感疫苗。對此，竹縣衛生局表示，該批疫苗已經全數銷毀，後續也會督導究責，落實疫苗管理。

免費流感疫苗從10月1日開打，新竹縣有衛生所發生使用到過期流感疫苗情形，衛生局長殷東成表示，10月14日下午有4位家長分別帶3歲以下幼童到峨眉鄉衛生所，醫護人員在冰箱拿到「屆期無效」的流感疫苗，為4名幼童施打，隨即電腦系統就發現，將召開考紀會對過失人員做相關懲處。

峨眉衛生所主任黃光揚說，當天下午發現同仁拿到去年流感病毒株的疫苗施打，同仁馬上到4位幼童的家裡了解身體狀況，並請家長帶孩子再來補打。

衛生局長殷東成說，屆期的流感疫苗依照規定要進行銷毀，峨眉鄉衛生所未依規辦理，醫護人員也未詳查流感疫苗效期，為4名幼童接種後，衛生局電腦系統很快就顯示得知。

殷東成指打到「屆期無效」的流感疫苗，保護力會降低，目前專家學者都未指出會有何副作用，在發現問題後已請家長帶孩子補打，據他了解有2名幼童已完成補打，至於峨眉所相關人員的疏失責任，將會召開考紀會做出懲處。