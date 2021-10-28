香港衛生防護中心轄下科學委員會昨日舉行聯席會議，建議三類高危險群接種第3劑新冠疫苗。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在電台節目中解釋，這是考慮到產生抗體的效果較好，強調會容許市民自行選擇是否打第三針。他又稱，3類優先群組以外的市民日後也要接種第3劑疫苗，更有機會需每年接種。

許樹昌指出，世界多國面對Delta變種病毒傳播，都正安排接種第3針，若明年完成研究更針對Delta的疫苗，則可望延長再接種的時間。他又指，由於長者接種率仍低，即使安排第3針後，亦未必可以立即放寬社交距離措施。

現在12至17歲人士接種一劑復必泰疫苗，會被視為完成接種，全港6萬多名青少年已打針。許樹昌稱，委員會尚未討論進一步下調接種疫苗年齡，衛生署正要求科興提供更多數據，並查詢復必泰是否建議將接種年齡降至5歲，當有足夠資料便會開會討論。不過，外地已公布同類安排，相信香港毋須花太長時間討論。