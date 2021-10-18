因應全國運動會鐵人三項賽事，新北二重疏洪道今18日上午封閉辦比賽，導致疏洪道及替代道路塞爆，嚴重影響上班民眾，全運會、地方社團臉書湧入大批留言怒批「擾民！上班遲到算誰的？」。體育處回應，全國運鐵人三項比賽有提早公告將封閉越堤道，面對壅塞義交、警察都有實行交管。

全國運動會於新北登場，其中鐵人三項賽事於二重疏洪道舉辦，體育處今18日清晨6時至12時，封閉4、5、6(往疏洪八路方向)、7號越堤道管制封閉，僅開放第1、2、8、9號越堤道。

封閉疏洪道辦比賽上班族遲到暴怒（翻攝自臉書社團愛新莊我是新莊人／戴上容新北傳真）

周一大量上班人潮疑不知道疏洪道因塞事封閉，繞道至替代道路時又因車潮過多壅塞，造成許多三重、蘆洲、五股、新莊上班族儘管提早出門，仍耗費3倍時間，導致上班遲到、民怨沸騰，地方臉書社團po文、全運會臉書均湧入憤怒留言。

民眾於臉書全運會、地方社團下方留言，「搞死一堆禮拜一上班族」、「擾民！上班遲到算誰的？」、「封閉疏洪道根本沒有看到任何公告」、「我都提早一個小時出門還是塞爆」、「辦的太爛了吧，堤防塞爆了」、「看不懂這規劃在規畫什麼，上班時間封路造成大家遲到是不是以後辦活動前都要驗一下智商阿？」等。

體育處長洪玉玲表示，全國運鐵人三項比賽有提早公告將封閉越堤道，面對壅塞情形，義交、警察都有實行交管。