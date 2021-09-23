Netflix正式宣布《比悲傷更悲傷的故事》影集版將於10月22日播出，讓《比悲傷》影迷們引領期待。邀來金獎等級演員們來詮釋家長：金馬獎最佳女配角張詩盈飾演張媽、金鐘獎入圍最佳男配角吳昆達飾演張爸、金馬獎入圍最佳女配角暨最佳新導演陳雪甄試演宋姑姑，三位金獎級「家長」淚水與巴掌演技加持，可說更激盪得王淨、范少勳、邵雨薇、王柏傑在劇中淚水暴走哭得唏嚦嘩啦。王淨更獻出入行以來「挨打耳光」首度演出。

Netflix正式宣布《比悲傷更悲傷的故事》影集版將於10月22日播出。（Netflix提供）

以《我的靈魂是愛做的》榮獲金馬獎「最佳女配角」的張詩盈與「悲傷」很有緣，「電影版幾位主角當時上我的表演訓練課，我還跟豪豪（劉以豪）深度溝通尋找『哲凱』角色的樣貌。」影集版滿足她詮釋哲凱媽的願望，她知道這角色毅然離開17歲兒子既爭議又需要勇氣：「媽媽其實只是平凡人，不是偉大的完人。算了，大家來恨我吧，我默默承受，媽媽真偉大。」

范少勳第一天拍母子分手戲就深感張詩盈的溫柔，「我很怕自己情緒不到位，結果詩盈姐就先抱抱我，她說『兒子，你就是我兒子，你長的好高喔，帥帥的』，一個動作補足我對她是母親的想像。」這場戲觸動范少勳哭得肝腸寸斷，甚至崩潰跪倒街頭令人動容；張詩盈自認不是那種說哭就哭演員，「那天我第一次見到少勳，我們大概哭了六小時，那天真的很硬！」

吳昆達曾以劇集《愛別離》入圍金鐘獎，范少勳玩笑他倆關係匪淺，合作過《下半場》、《通靈少女2》，除了叔姪，甚至也演過父子。張詩盈則戲說自己跟昆達是露水姻緣，「但戲裡面我們都沒有對話，偏偏我最後在醫院有一場對哲凱父親的獨白，而且是很長一段的獨白。」但張詩盈爆發力，確實也激盪另一對主角邵雨薇、王柏傑演技與淚水，一場麵包店尋人戲讓柏傑感慨夾在兩個爆哭母親之間，邵雨薇讚嘆：「詩盈姐她真的很厲害，她牽動我的情緒，我的確感受她的為難，她跟哲凱就像我和可樂關係是同樣對比。」

范少勳與張詩盈飆淚靠「走心」，王淨與張詩盈則是靠「手心」，因為劇中媛媛要打哲凱媽巴掌 ！張詩盈怕王淨心軟手軟還先說好沒關係別放水，「第一個take時，她先打自己那一下就把我嚇傻了，因為太大聲，我心想『這女孩太大力了吧，我的媽。』換她打我時，我來不及意識那麼多，我只覺得耳鳴天旋地轉，哈哈哈，感情非常真摯，讓我很感動。」

Netflix正式宣布《比悲傷更悲傷的故事》影集版將於10月22日播出。（Netflix提供）