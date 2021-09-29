故宮珍貴寶物眾多，每件作品都有動人故事，國光劇團取材故宮至寶《快雪時晴帖》，融合京劇與交響樂，推出京劇作品《快雪時晴》，讓故宮國寶「活」過來，本周末將在高雄重演。而原本採間隔座已完售的團隊，也隨著場館開放全席次，又再度忙碌起來，藝術總監王安祈表示，一切就像「快雪時晴」這四個字的涵義一樣，「突然就放晴了。」

《快雪時晴帖》是書法名家王羲之的代表作之一，他以一封28字的短信問候好友，字字珠璣，是後人一讀再讀，反覆推敲字裡行間意義的經典作。

藝術總監王安祈表示，疫情間重新理解《快雪時晴帖》，更加有感，「『快雪時晴』說的是降下一陣驟雪，就適時地放晴了，這四個字的關鍵字在『時』，雪不會下一千年、一萬年，而是時候到了，適時地就停了，狂風暴雨都不會永久，總會放晴。」

王安祈表示，王羲之在信裡還寫下七個字「未果，為結，力不次」，「這七個字意思是：還有事情沒能做完，但沒力氣完成了。王羲之的一生歷經戰爭、離散和遷徙，他也像是看透人生的侷限，如同這次疫情，人生有很多事情無法做到百分百的人定勝天，只能和變化無常的大自然共處，並學會安頓自己的心情。」

《快雪時晴》由施如芳擔任編劇，劇情描述王羲之和好友張容，兩人家族都在五胡亂華之時，遷徙至江南，曾相約有朝一日要收復失土，但王羲之透過書帖向張容表明不再征戰，張容無法認同王羲之，他的靈魂展開一段尋找何處為家的旅程，穿越時空，也來到現在的台灣。

全劇在2007首演，2017再修改翻新版，2018曾到香港演出，現在又再重演2017的翻新版，王安祈表示，這部作品探討什麼是故鄉、原鄉、他鄉和異鄉，但疫情間重新咀嚼，更加理解人生各種處境，如何自處和前進，關鍵都在一念之間，「現在會更加以感激、從容的心情，和滿座觀眾一起咀嚼王羲之的這28字。」演出將於10月2日、3日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。