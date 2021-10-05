香港《南華早報》今（5）日援引消息人士指出，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪本周將與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在瑞士舉行會談，最有可能的時間點落在6日，其中將討論舉行「拜習會」的可能性。

知情人士指出，楊潔篪與蘇利文舉行會談可視為美中試圖重啟溝通管道，落實兩國元首達成的共識。

另一名消息人士指出，楊潔篪預計今日就會出發，其中一項議程是拜登與習近平舉行元首封會的可能性。

值得注意的是，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨（4）日才發表拜登政府首場對中貿易政策大型演說。戴琪在演說中表示，北京未能遵守美中第一階段貿易協定中的部份承諾，並悲觀指出，如果華府不強硬應對，情況不會改變。

美國總統拜登與大陸國家主席習近平上個月通話，應對美中之間上升的競爭關係，白宮表示這通電話旨在避免因競爭引發意外衝突，習近平則指出，全球因美中對抗受牽連。

《南華早報》指出，為了解決兩國間最棘手的問題，幾個月以來，安排「拜習會」一直是美中官員會談談論的議程之一。

北京先前曾表示願意加強對話，但是今年底前不太可能舉行兩國元首峰會。

今年3月，楊潔篪與大陸外交部部長王毅在阿拉斯加與美國國務卿布林肯及蘇利文會談，不過那場會談因雙方公開唇槍舌戰蒙上陰影。

此後美中官員持續談判，包括美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）7月訪問天津，北京當時提交了2份清單，要美國糾正錯誤的中國政策及言行，當中就包括要求華府取消向加拿大引渡華為財務長孟晚舟。

9月，孟晚舟與美國檢察官達成緩起訴協議，並且成功返回大陸。