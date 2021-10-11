中共解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華就中印第13輪軍長級會談稱，中方為推動邊境局勢降溫做出巨大努力，「但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難」。

據中共解放軍西部戰區官方微信，中印兩軍10日在莫爾多（Murdo）∕楚舒勒（Chushul）會談點中方一側舉行第13輪軍長級會談。

龍紹華表示，會談中，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出巨大努力，充分體現了誠意，「但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難」。

龍紹華稱，「中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧」。

此前有印度媒體報導，約200名中國解放軍近期「越界」並試圖破壞印度的防衛工事，雙方發生衝突，數名中國士兵一度被扣押。但陸媒「中國日報」隨後引述不具名消息稱此為「子虛烏有，與事實不符」的炒作。