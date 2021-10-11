美國與塔利班高層代表週末舉行自美軍撤出阿富汗以來首次面對面會談，美國今天表示，這場會談「坦率、專業」；美方並且在會談中重申，會檢視塔利班的行動而不只是口頭承諾。

美國8月撤軍結束20年阿富汗戰爭後，強硬派組織塔利班（Taliban）重掌大權。法新社報導，塔利班除了尋求國際協助以避免人道危機，也尋求國際承認。

美國代表團和塔利班高階代表昨天和今天在卡達首都杜哈舉行會談。

美國國務院聲明說，美方聚焦安全和恐怖主義疑慮，以及美國公民和其他外國人與阿富汗夥伴安全撤離議題，還有人權議題，包括婦女和女孩有意義參與阿富汗社會各層面事務。

聲明說，雙方也討論美國對阿富汗人民提供人道援助事宜。

聲明中說：「這次討論的情況坦率、專業，且美國代表團重申將評判塔利班的行動，而不只看言論。」

阿富汗代理外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）昨天告訴半島電視台（Al Jazeera），塔利班代表在會談中要求美國解除對阿富汗央行儲備的禁令。穆塔奇會後也表示，塔利班已警告美國，勿顛覆阿富汗塔利班政權。

美國政府官員8日曾告訴路透社，美國代表團會施壓塔利班釋放遭綁架的美國公民弗雷利克（Mark Frerichs）。另一要務是要求塔利班履行承諾，別讓阿富汗再次成為蓋達組織（Al-Qaeda）或其他極端分子的溫床。

官員表示，這場會談是持續與塔利班「務實接觸」，而不是「予以承認或授予合法性」。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1101011