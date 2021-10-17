民進黨立委黃國書被指曾擔任國民黨線民，遭民進黨新潮流派系除名，黃國書坦言，大學時曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，並宣布將退出民進黨、退出黨團運作，本屆立委任期屆滿後不再連任。此事也在網路上引發網友熱議，還有網友直言，「這個陳年往事要被追究，可是卻要選民不要在意陳柏惟肇逃」。

有關媒體報導他曾是國民黨線民，黃國書17日凌晨在臉書上表示，自己在大學時代曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是卅多年前戒嚴時期的一段塵封往事，當時不知何時被情治人員盯上，後來被約談，告知他和政治叛亂犯交往會有麻煩，如果可以協助提供情資將會有保護傘，也會讓偵搜對象和往來學生免於不測。

黃國書指出，當時的想法只是希望大家都平安，這段往事發生在戒嚴時期，他迫於無奈，也跟當事人表達愧歉，在從政後自己努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖，雖然過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力。最後，黃國書宣布，即日起將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆立委任期屆滿後不再尋求連任。

此事也在PTT上引發網友熱議，「至少願意承認，虛心受罰/受批評」、「哇.....以後他選區誰要上」、「這時候又要追殺到底，人家改過向善塔綠班怎麼不加油了」、「當線民真的是非常大的卦啊」、「陳年往事這時也要清算？！給選民看笑話」、「當線民有肇逃嚴重嗎」。

同時，也有些網友把黃國書和陳柏惟放在一起比較，「驚人爆料，讓人更想罷掉陳柏惟」、「特意選這時候爆料，讓人更想罷掉陳柏惟」、「陳柏惟10年前肇逃→知錯能改加油」、「哦對，如果陳柏惟被罷跟國書辭職同時發生的話，最快明年1月份台中就有兩席立委要辦理補選，當選接續任期剛好剩兩年」、「其實他當上立委都有做事，比陳柏惟好多了」、「這個陳年往事要被追究，可是卻要選民不要在意陳柏惟肇逃」。