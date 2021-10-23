台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，留下的立委席次將於3個月內內完成補選，預計在明年1月底舉行，國民黨強調，將提出強棒人選，民進黨則表示，不排除徵召，民眾黨將開會研擬最佳人選。前民進黨立委郭正亮爆料說，台中市議員陳世凱不會出來選，現在傳出前立委洪慈庸會出馬角逐。

郭正亮23日在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨籍台中市議員陳世凱不會出來選，現在傳出洪慈庸，因為立法院長游錫堃跟前交通部長林佳龍都支持洪慈庸，本來有傳出前立委林靜儀，但若出戰補選一定輸。

主持人問前立委顏寬恒一定出來參加補選嗎？郭正亮表示，顏寬恒不太可能拒絕參選，因為台中市副議長顏莉敏就是要選議員。

郭正亮還指出，陳柏惟選立委不可能，因沒有一個選區插得進去，民進黨高雄現任立委怎麼可能讓他。陳柏惟可能回高雄三民區選市議員，可能擠掉前桃園市議員王浩宇，所以今天這事件最大受害者是陳柏惟，第二個是王浩宇。

根據中選會統計，陳柏惟罷免案投票率為51.72％，同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票，同意票已經超越罷免門檻7萬3744票，罷免案通過。中選會將在投票完畢7日內公告罷免投票結果。陳柏惟自公告日起解除職務，台中市第二選區將在3個月內完成補選。