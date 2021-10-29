有「電火球」之稱的行政院長蘇貞昌今(29日)到立法院備詢，趁著院會處理報告事項的空檔，走向衛福部長陳時中討論事情，結束後轉身看到國防部長邱國正頭頂禿了一塊，彎下腰詢問情況並關心對方，並為對方加油打氣。兩人互動的這一幕，全被《中時》攝影記者捕捉下來，意外成為立院另一個焦點。
畫面中可看出，蘇貞昌原先和陳時中討論事情，兩人討論結束後，他轉身看到近日因「立委質詢傳譯事件」與「美軍來台協訓」議題而成為焦點人物的邱國正頭頂禿了一塊，於是彎下腰詢問情況，並關心地碰了對方的臂膀。
此時邱國正笑著起身向蘇貞昌說明，蘇繼續看著邱的頭頂請他注意，並握起拳頭為他打氣加油。過程中兩人皆面帶笑容，互動全被捕捉。
而關於蔡英文總統接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪，首度證實有美軍人員在台，此事引發外界關注。蘇貞昌表示，台美彼此之間良好互動，對國軍防衛能力加強，這都是很自然的事。邱國正則是重申，美軍是部分人員來台「交流協訓」，不是部隊「駐台」，且台美長期以來一直有密切的軍事交流。
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