行政院會今（4）日通過經濟部擬具的公司法修正草案，放寬召開視訊股東會規定，將函送立法院審議。行政院長蘇貞昌表示，此舉有助股東行使股東權、並兼顧公司採行視訊會議需求，符合數位科技發展趨勢，請經濟部積極與朝野各黨團溝通協調，早日完成修法。

經濟部說明，公司法與企業經營運作及股東權益息息相關，歷年來逐步修法鬆綁召開視訊股東會規定，2015年先允許閉鎖性公司可明訂章程後召開視訊股東會，2018年進一步開放非公開發行公司適用，但公發公司則未開放召開視訊股東會。

不過，隨著數位科技進步，視訊會議的使用設備與應用技術已趨成熟，股東以視訊參加股東會需求日趨成長。而今年5月疫情三級警戒時期適逢股東常會旺季，防疫措施限制實體聚會人數，使許多公司難依法在6月底前召開股東常會。

對此，經濟部針對非公發公司以發布問答集指引方式，使公司不用逐案向主管機關申請延期召開。公發公司部分，金管會除公告暫緩股東會召開外，並允許符合一定條件的公發公司，可採實體搭配視訊輔助方式召開股東會等緊急措施來因應。

考量未來若又有疫情等類似不可抗力因素，若因公司章程未能即時修訂，導致股東會無法以視訊或其他經主管機關公告方式召開，將對公司運作及股東相關權益有所影響，經濟部認為先修法彈性開放公司可採視訊方式召開股東會。

此次修法針對非公發公司與閉鎖性公司，增訂主管機關可因天災事變等不可抗力情事，以公告排除章程訂明限制，藉由主管機關公告方式，增加採行視訊股東會彈性。公發公司則開放可舉行視訊股東會，並優先適用證券主管機關所定子法管理。

經濟部表示，未來會視公司召開視訊股東會的實務運作情形，編製視訊股東會相關指引及問答集，提供各界參考。