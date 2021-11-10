國防大學政戰學院七月傳出學生在進行遠距視訊課程時，看到一段該校一對男女學生上演活春宮影片，而且還被側錄外流，軍方事後追查，發現一名簡姓畢業生涉嫌散布影片，但簡男到案聲稱，當時還沒來得及看就順手轉傳，但立即收回，由於簡男畢業分發下部隊時，手機、電腦依規定必須重置、安裝偵聞防軟體，台北地檢署10日以罪嫌不足處分不起訴。

國防大學因應疫情，採取遠距教學，7月19日，政戰學院1名女學生疑設虛擬背景運用不當，竟然直接在鏡頭前播出自己與學弟男友的4分鐘性愛過程。事後影片被同學側錄後，在網路、LINE群組流傳，軍方查出簡姓學生有轉傳影片，移送台北地檢署偵辦。

檢方調查時，簡男供稱，他收到影片時，沒注意到內容，直接轉傳出去。後來發現這段影片是性愛片，趕緊收回影片，友人則證稱，簡傳來的影片還來不及打開，就被收回了。

檢方打算調閱簡男手機和電腦紀錄追查，結果簡男因畢業分發到部隊時，依規定須重置所有個人3C設備，安裝偵防軟體，因此已找不到該段影片，依罪嫌不足，將簡男不起訴。

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