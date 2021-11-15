政府推動房價透明化政策復為保障消費者權益的關鍵。市議員何文海今天質詢說，實價登錄是否有限定多久期限內要登記，如果未登記是否有罰款？因攸關民眾切身權益，權責單位不容掉以輕心。地政局長吳存金說，過去是1個月內登記，現在是同時登記，如登記不實會罰款3到15萬元。

何文海說，他收到民眾反映，某建設公司於烏日銷售的預售屋，代銷公司經洽表示已銷售近8成，但實價登錄部分卻完全未依前開新舊制規定完成登錄，造成有意購買此建案者無從了解該建案銷售實價，無法針對銷售人員之行銷手法與銷售價格進行判斷與分析。

何文海指出，經深入了解後，發現實價登入2.0新制只規定房屋購買人要在期限內申報登錄，卻沒有規定負責實價登錄的地政局地價科審核並上傳實價登錄數據的期限，即便民眾如期申報實價登錄，地價科沒有儘速將資料數據審核上傳實價登錄查詢平台，民眾也難以獲得即時的房價資料。

地政局長吳存金說，過去是由專業代理人代為登記，現在是由買賣雙方實價登錄，台中市全國首創11個地政事務所都可登記，如登記不實會有罰款3到15萬元，過去1個月內要登記，現在是同時，地政局希望不實被罰、不要逾限未登記被罰，新的法令修正是同時辦理。