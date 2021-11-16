吳夢夢因拍攝SWAG影片爆紅，卻也常為了付費影片被流傳提告。（翻攝自吳夢夢Instagram）

有「台灣第一女優」之稱的AV女星吳夢夢，不滿在SWAG直播平台錄製的性愛影片無償被外流到Line群組分享，憤而陸續對57名網友提告違反著作權法，繼嘉義一名男子八月被法院判刑拘役40天後，新北地檢署再對外流影片的6名網友起訴，並向法院聲請簡易判決。

吳夢夢不滿付費性愛影片遭網友無償轉傳，2019年起陸續對57名網友提起告訴，有的人達成和解，有的人獲不起訴，有網友被判拘役，其中嘉義一名劉姓男子，2019年11、12月透過手機，將吳夢夢的付費影片（SWAG）轉傳到有397人的LINE「跑馬團」群組，被吳夢夢提告後坦承有上傳影片，但不知道影片有著作權，最後被嘉義地方法院依違反智慧財產權，判拘役40天，得易科罰金1日折算新台幣1千元。

新北地檢署針這次再對2019年12月10日、11日2天，6名網友將已破解的鎖碼性愛片，上傳到「男人本色」、「看肉吃片」等6個群組，檢方認為，6名網友皆涉犯著作權法中「擅自以公開傳輸方法侵害他人著作財產權」，遂將6人起訴。另有4名網友也挨告，但雙方和解獲吳夢夢撤告，因此給予不起訴處分。