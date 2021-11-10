傳習近平和拜登最快下周舉行視訊會議 中方這樣回應 17:312021/11/10 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒報導，大陸國家主席習近平和美國總統拜登，最快下星期舉行視訊會議。圖為2017年1月17日，習近平（右）在瑞士達沃斯會見時任美國副總統拜登。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述知情人士報導，大陸國家主席習近平和美國總統拜登，最快下星期舉行視訊會議。外交部發言人汪文斌周三（10日）表示，今年以來，習近平兩次應約同拜登通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫。中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。 加入CPTPP 日強調維持自貿規則 美國會議員搭軍機訪台 陸外交部：已向美方提出嚴正交涉 #拜登 #中美 #視訊會議 #汪文斌 #習近平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 習拜會將近 習近平：中美合作是唯一正確選擇 16:202021/11/10 財經 共和黨致函拜登 盼擴大數位貿易 04:102021/11/10 話題觀察 歐巴馬批中俄領袖不出席氣候峰會 04:102021/11/10 話題觀察 習近平：中美關係正處於重要歷史關口 合作是唯一正確選擇 14:582021/11/10 兩岸 拜登重塑聯準會 可能性大增 04:102021/11/10 全球財經 紐西蘭貿長：CPTPP成員國歡迎台灣申請加入 09:542021/11/10 國際 《國際政治》美加墨面對面峰會 傳下周登場 12:332021/11/10 財經 《國際經濟》會見零售、物流巨頭 拜登：大家都能買到貨 14:492021/11/10 財經 大陸外交部證實：中美密切溝通安排「習拜會晤」 16:082021/11/10 兩岸 藝品投資夯 成交額衝16億美元 04:102021/11/10 全球財經 抗中國一帶一路 美擬投資全球大型基建 04:102021/11/10 全球財經 兩岸熱門新聞 美國會議員搭軍機訪台 陸外交部：已向美方提出嚴正交涉 - 兩岸 史話》林毅夫最使台灣忌恨的──林毅夫的錦繡中華之４（郭冠英） - 兩岸史話 - 言論 傳習近平和拜登最快下周舉行視訊會議 中方這樣回應 - 兩岸 巴基斯坦接收陸出口護衛艦 印媒：陸不再使用西方電子設備 - 兩岸 澳洲前總理批莫里森政府錯誤對華強硬立場 陸外交部回應了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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