外媒引述知情人士報導，大陸國家主席習近平和美國總統拜登，最快下星期舉行視訊會議。外交部發言人汪文斌周三（10日）表示，今年以來，習近平兩次應約同拜登通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫。中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。