習近平和拜登上半場視訊會談結束 歷時近2小時 11:072021/11/16 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 習近平和拜登上半場視訊會談結束，歷時近2小時。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美兩國元首視頻會晤 習近平：應該相互尊重、和平共處 訂閱影音： 中時新聞網 中國國家主席習近平於北京時間11月16日上午8時46分同美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。上午10時42分上半場視頻會談結束，下半場視頻會談預計將於15分鐘後繼續舉行。 中美元首視頻會晤 陸國關學者解析時間安排背後暗藏變化 拜習對談 重大議題恐難獲共識 #視頻 #拜登 #上半場 #拜習會 #舉行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》台積電設廠房價飆上天 央行恐4度打炒房 08:292021/11/16 財經 喀布爾閱兵 塔利班高調展示美軍裝備 04:102021/11/16 國際大事 美盼拜習會化解緊張 但雙方均無意妥協 03:122021/11/16 國際 新華社：中美兩國元首次視頻會晤 8：46開始 09:122021/11/16 兩岸 產險簽單保費連6月出現二位數成長 10:492021/11/16 財經 拜習會前夕 台灣安全淪魚肉 04:102021/11/16 時論廣場 影》拜登要談印太問題 習近平強調中美互相尊重 08:432021/11/16 國際 習拜會今登場 聚焦台海議題 04:102021/11/16 財經要聞 中美兩國元首視頻會晤 習近平：應該相互尊重、和平共處 09:212021/11/16 兩岸 拜習會登場 CNN：華府不再假裝沒有圍堵北京 08:532021/11/16 國際 防俄軍侵略 烏克蘭獲美援助80噸彈藥 04:102021/11/16 國際大事 兩岸熱門新聞 中美元首視頻會晤 陸國關學者解析時間安排背後暗藏變化 - 兩岸 習近平和拜登上半場視訊會談結束 歷時近2小時 - 兩岸 名家觀點》對話鄭永年之二： 美國不可能在台灣問題上打贏中國 - 兩岸 兩岸融合交通設施 大陸納填海考量 - 焦點新聞 - 旺報 名家觀點》對話鄭永年之一：西方用意識形態攻擊時 中方回歸事實講好中國故事 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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