中美兩國元首視頻會晤 習近平：應該相互尊重、和平共處

中國國家主席習近平於北京時間11月16日上午8時46分同美國總統拜登舉行視頻會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。上午10時42分上半場視頻會談結束，下半場視頻會談預計將於15分鐘後繼續舉行。