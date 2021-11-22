拜登提名鮑爾續任聯準會主席 因應通膨與經濟復甦 22:542021/11/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯準會主席鮑爾在完成4年任期後，獲得拜登的再次任命，為後疫情時代經濟復甦與通貨膨脹奮戰。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）第一個4年任期即將屆滿之前，美國總統拜登今天宣布鮑爾將續任，繼續為後疫情時代經濟復甦與通貨膨脹奮戰。 拜登任命鮑爾連任聯準會主席 紐西蘭宣布放棄清零 最大城奧克蘭12月初解封 消除民主黨擔憂 拜登要爭取連任 旺報／以制度競爭重塑台海現狀 #鮑爾 #拜登 #續任 #聯準會主席 #美國聯邦準備理事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭通緝第3天 彭文正臉書曬藏匿地點：有機會巧遇拜登 15:232021/11/22 政治 美參院遲未通過國防授權法案 盟友擔憂 13:482021/11/22 國際 工商社論》新台幣升值，產業告別毛三到四 04:102021/11/22 財經要聞 中時社論》抗中 反公投 民進黨信任破口 20:012021/11/22 中時社論 群益證券本周看好電動車等四類股 09:192021/11/22 財經 防堵疫情在佳節聚會後升溫 佛奇：時間不多了 12:122021/11/22 國際 澳美英簽署文件 坎培拉將添8艘核動力潛艦 14:382021/11/22 國際 美向中釋緩和訊號 台商憂喜參半 04:102021/11/22 焦點新聞 匯率期貨趨勢專欄－縮債啟動 美元走勢看升 04:102021/11/22 證券．權證 國際熱門新聞 首次！美國被列入「民主倒退」國家 - 國際 印度1.5億跨國黃金走私案赫見台灣人 犯罪手法宛如電影情節 - 國際 影》加州百貨爆大規模搶案 80匪大包小包跳上25車逃逸 200萬人看傻 - 國際 北京降級外交關係 立陶宛回應了 - 國際 影》SUV飆車撞美遊行釀5死40傷 屍體橫飛不排除恐攻 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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