在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）第一個4年任期即將屆滿之前，美國總統拜登今天宣布鮑爾將續任，繼續為後疫情時代經濟復甦與通貨膨脹奮戰。

拜登任命鮑爾連任聯準會主席
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消除民主黨擔憂 拜登要爭取連任
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