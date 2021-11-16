美國總統拜登15日簽署涵蓋造橋鋪路、寬頻網路等設施的1兆美元基建案。白宮官員透露，港口基礎建設是基建案的優先撥款項目之一，以協助緩解港口壅塞的供應鏈難題，4.75億美元經費將在90天內開放申請。

拜登內閣在11月稍早表示，俟基建案正式簽署為法律後，港口基礎建設將是優先執行項目之一，以減輕供應鏈瓶頸的塞港問題。然而部分交通官員認為，基建案對於現行供應鏈打結的短期影響有限。

1兆美元基建案是拜登的國內政策議程核心，也是美國10多年來規模最大的聯邦基礎建設投資。基建案正式簽署寫下白宮罕見的跨黨派政策勝利。

基建案在眾議院和參議院投票，分別獲得13位與19位共和黨議員支持。部分支持基建議的共和黨議員並未出席15日的簽署儀式，包括參院少數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）。

拜登15日下午在白宮舉行的簽署儀式中表示：「即將簽署的基建案證明，儘管有些憤世嫉俗之人，但民主黨與共和黨能夠攜手合作，共創成果。」

基建案對拜登無疑是一次政治勝利，拜登正陷入支持率下滑，與通膨攀升至30年新高等難題，而且部分民主黨議員擔心可能輸掉2022年的中期選舉。

基建案包含約5500億美元的道路、橋樑、電網、寬頻等建設。就各別項目來看，約有1100億美元投入造橋鋪路，390億美元改善大眾運輸系統，提供對長者與殘障者更友善的設施。

基建案的經費的來源多元，包括逾2000億美元尚未使用的新冠肺炎紓困基金，部分州退回未動用的500億美元失業保險基金，川普內閣時期聯邦醫療保險（Medicare）延遲的退款。

基建案過關後，拜登另一項將近2兆美元的醫療保健、教育和氣候變遷支出案，尚待國會批准。