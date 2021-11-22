美國聯邦參議院上週未能按照預期通過年度國防授權法案，這項參眾兩院版本中都有提到協助台灣防衛的法案，能否在年底前完成兩院審議，引來美國盟友擔憂。

過去60多年來，國防授權法案（NDAA）一直是美國國會每年都會通過的法案，法案不僅涉及美國國防預算，也涉及美國與全球許多國家的國防外交關係。多年來，美國國會也會在法案中重申協助台灣自我防衛立場。

不過，往年總能在年底前完成兩院審議並表決通過的國防授權法案今年卻面臨重大挑戰。儘管眾議院早已通過法案，參議院卻遲遲未能表決通過。由於本週感恩節假期，議會休會，參院表決日程最快也得11月29日。

由於參院與眾院版本不同，參院通過後，仍須再經兩院協商出最後版本；再各自針對這一最後版本表決通過後，才能送白宮交由美國總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

面對數百頁條文的法案，參眾兩院能否在一個月內完成協商並表決，美國盟友表達關切。

出席在加拿大諾瓦斯科細亞（Nova Scotia）舉辦的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum，HFX）論壇的美國國會議員向美國新聞網站Politico坦言，外國盟友確實擔憂國會能否在年底前完成立法。

民主黨籍聯邦參議員昆斯（Chris Coons）就表示，如果無法通過國防授權法案，「我們的安全與在世界的地位將會受到影響」。

9月中旬通過的眾議院2022財政年度國防授權法案中，國會建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，並建議加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作。

審議中的參議院版本則建議協助台灣發展不對稱能力、美國民兵與台灣合作，要求美軍維持足夠阻止中國對台灣造成既成事實能力，以嚇阻北京以武力片面改變現狀。