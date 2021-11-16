美國總統拜登在「拜習會」強調，美國堅守基於《台灣關係法》、「三公報」及「六項保證」的「一中政策」，強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。外交部今天感謝拜登向大陸領導人習近平傳達美國對台政策不變，以及呼應我國蔡總統主張維持現狀、全力防止現狀被片面改變，並支持台灣海峽的和平與穩定。

拜習會今登場 外交部最新回應

外交部發言人歐江安表示，美國白宮於台北時間本月16日中午發布有關拜登總統與中國國家主席習近平視訊會議情形的聲明，關於台灣部分，拜登總統強調美國堅守基於《台灣關係法》、「三公報」及「六項保證」的「一中政策」，美國強烈反對（strongly opposes)改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。

她說，自拜登總統上任以來，美國已多次公開強調，對台灣的支持堅若磐石（rock-solid)，美方並以實際行動力挺台灣，維繫台海穩定。

外交部強調，台美溝通管道暢通，且互信基礎穩固，未來我國政府也將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，持續與美國及其他理念相近國家合作，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。我方也期盼，中國身為區域的一員，也應負起共同的責任，維護台海和平，以對話化解歧見。