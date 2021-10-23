台灣基進立委陳柏惟罷免案投票，最終以同意票77899票勝過不同意的73433票，罷免通過。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，今晚最緊張的人是立委林昶佐，下一次被罷免的就是他；因為他在2020年當選立委，是民眾黨分票結果，但到了罷免這一役，票就會回籠了。

沈政男23日在臉書貼文表示，陳柏惟被罷免掉了，這次罷免結果比較讓人意外的是：不同意票相當多，這是先前民調，甚至民進黨自己也都沒料到的事。顯然後來罷免升溫，也讓綠營支持者有了危機感。

沈政男接著表示，今晚最緊張的人不用說是林昶佐，因為下一次被罷免的就是他。他認為林昶佐比陳柏惟更容易被罷免。因為他在2020年當選立委是因民眾黨分票，到了罷免就會回籠了，萬華人一定會把對疫情的怨氣，發洩在林昶佐頭上。

沈政男指出，陳柏惟、林昶佐的共通處就是反中，方法就是講台語和喊台獨，刪Q過關當然代表他們這類路線的挫敗，除了這一類激情口號，但能聽到的政策論述或看法，其實相當稀少，他記得陳柏惟開始走紅是從政論節目開始，而內容其實就是用台語來罵國民黨、大陸，喊喊台灣人當家作主什麼的。

沈政男認為，刪Q成功，也會讓民進黨加快布局2022地方選舉的腳步，趕緊確立人選，否則如果讓藍營氣勢一路打了起來，2024年大選就不妙了。民眾黨在這次罷免選擇中立，從罷免結果來看，顯然是錯誤的，事實上，以民眾黨的屬性，應該要贊成這次罷免；當然，在罷免林昶佐這一役，台北市長柯文哲就不會選擇缺席了。