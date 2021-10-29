2021全國國民小學女籃菁英賽由新竹市稱霸冠亞軍，代表竹市女籃出征的高峰及西門國小，連戰連勝，雙雙進入冠亞軍戰，上演竹市內戰的戲碼，最終由高峰國小技高一籌奪下女子乙組冠軍獎盃。市長林智堅對於小球員的表現非常讚賞，並表示新竹市3級籃球培訓已逐步完善，希望更多熱愛籃球的孩子能夠加入。

本屆賽況激烈，在4強決賽中，西門國小率先以38比14擊敗永和國小進入冠軍賽，隨後高峰國小面對興隆國小時，也順利的以38比12取得冠軍賽門票，兩校雙雙以分組第一之姿進入複賽。

24日開打的冠亞軍之爭，高峰及西門國小雙方皆誓言奪下冠軍，高峰女籃靠著小球員奮不顧身的防守，最終以23比15奪下艱難的勝利，以全勝的戰績勇奪2021全國小學籃球菁英賽乙組冠軍。

此次除了高峰及西門拿到女子乙組冠、亞軍之外，竹蓮國小也獲得男子乙組殿軍的佳績。另外高峰國小的球員彭姿碩、徐語韓、陳書懿及朱柔瑀獲選為大會最佳球員，溫至帆教練當選最佳教練。

溫至帆表示，高峰國小女籃成立迄今10個年頭，奪下隊史上第2座全國冠軍獎盃，全年級僅有30幾名女生，等於每4名女生中便有一人是籃球隊球員。西門國小教練毛崧懿則表示，謝謝國小體總讓許久未比賽的孩子有一個發揮舞台，並且享受比賽，對孩子的成長歷程是一段非常特別的體驗。

「能帶領全隊團隊合作，拿下全國冠軍，是我最驕傲的一件事。」高峰國小當家控衛，同時也是隊長的朱柔瑀賽後和隊友們互相鼓勵。王牌中鋒陳書懿則表示，平常練球時，疲累痠痛是家常便飯，平日汗水的累積，才能拿下全國冠軍，辛苦沒有白費。