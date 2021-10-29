台北市長柯文哲妻子陳佩琪偶爾會在臉書分享夫妻的私下生活，她今天(29日)除了爆料柯P有意參選市長時，曾鬧過不少笑話，比如有人上前跟他打招呼，理都不理人。她甚至坦言無意瞥見「特黑板」有網友開專欄批評她有多醜，她開玩笑說，先生回來拷問他嫌不嫌，柯P一向很practical(實際)，美醜對他來說可能無感，搞不好眼中出西施呢。

陳佩琪29日在臉書透露，2014年初先生柯文哲有意參選市長時，素人從政，從沒被人檢驗過， 就曾鬧過不少笑話，有次一位女士跑來跟她說：「佩琪醫師呦，我是你們鄰居啦，那天看到妳先生騎腳踏車回家，我上前跟他招呼，他理都不理我耶，他不是要選市長嗎？要改啦，不然這樣子選不上的！」

陳佩琪接著表示，那時他和柯P已經結婚20多年了，早就知道老公是這個樣子，也打從心底就認定他應該從小就是這副德行，當場笑笑就過去了，心想哪天真的要去選，踢到鐵板就會改了啦。不過，有次公婆從新竹北上探望住在台大醫院的親戚，中午時回到他們的住處，婆婆看到她就一直抱怨：「佩琪呀，我是足拍謝哎(很不好意思)，文哲看到同事，人家跟他招呼，他都不理人耶，佩琪，妳要教教他啦..」。

陳佩琪說，那時兒子都出生好幾年了，心想婆婆跟先生曾一起住了將近30年， 難道不知道自己兒子是這個樣子？結婚幾年的老婆哪有可能改變得了？她只好裝成一副無辜樣：「媽，文哲說自己兒子會這樣他不意外啦，因為他從小就是這樣，媽，妳怎麼沒教教文哲啦，妳都跟他住這麼久了，他小時候不就是這樣？」

陳佩琪表示，2014年她和柯P上談話性節目， 節目中跟新竹婆婆視訊連線，婆婆說的一段話，她現在還記得：「文哲小時候很乖，都不會哭鬧， 六個月時眼睛都ㄎㄟˊㄎㄟˊ(閉著) ，整天都在睡覺…」以小兒神經科醫師的診斷，這人不是自閉，就是智能有問題，有次問婆婆先生在小時候的表現，婆婆聽不懂什麼是自閉、亞斯伯格症，就說：「 不會啦，文哲從小就很聰明喔，長輩給他壓歲錢， 他都握在手裡捨不得用，不過心裡很快就算出可以買幾塊餅乾、幾顆糖果..」。

陳佩琪也坦言，美醜天註定，她對醫美這技術也不感興趣，今天她無意瞥見這周特黑板開專欄批評她有多醜，哈，先生回來拷問他嫌不嫌，柯P一向很practical，美醜對他來說可能無感，搞不好眼中出西施呢。