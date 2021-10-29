傳綠營將啟動罷免戰，首先劍指國民黨台北市議員羅智強、台南市議員謝龍介。羅智強29日對此表示，罷免他，是有可能發生的；而被執政者視為眼中釘，對一個用力監督的在野黨來說，是「莫大的榮幸」，他也不會像民進黨一樣，要罷免別人就說剛好，自己被罷免就是惡罷，雙標無極限。

羅智強29日在臉書貼文表示，媒體報導綠營若啟動罷免，第一波要找他們最痛恨的人，羅智強是首選，因為找25%的選民來罷免他，不是不可能。這一年來，民進黨早就傾全黨之力打擊他，在疫苗短缺的時候，他為了呼籲政府自購疫苗嗆出那句「疫苗乞丐」，民進黨從上到下照三餐批鬥，最後才在疫苗短缺的壓力下，開放民間購買疫苗，解了燃眉之急。

羅智強接著表示，後來疫情趨緩，他啟動「小強金剛」環島拚公投，一切遵守防疫規定，民進黨為了擋公投，不惜抹黑他說是防疫破口，現在竟然還要夜宿49天，民進黨當然恨不得將他給罷掉。而被執政者視為眼中釘，對一個用力監督的在野黨來說，是莫大的榮幸，所以若民進黨想要殺雞儆猴，挑認真衝鋒的羅智強來砍，CP值非常划算，民進黨若認真要仇恨動員，找到25%的選票，也並非不可能。

羅智強表示，罷免他，是有可能發生的，但他不會像民進黨一樣，要罷免別人就說「剛好」，自己被罷免就是惡罷，雙標無極限，他會接受檢驗與考驗，同時也繼續努力，為四大公投而夜宿，執政者不願宣傳，就讓羅智強來吧，「我們的凱道萬聖節一起來玩喔」。